Собянин рассказал о самых интересных проектах премии "Новатор Москвы"

Мэр назвал популярные направления

В столице выбрали топ-90 проектов премии "Новатор Москвы". В этом году в конкурсе зарегистрировались более двух с половиной тысяч участников. Известно, что 15 заявок пришло от школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

Как написал у себя в Telegram-канале Сергей Собянин, конкурс проводится по трем номинациям: для авторов с инновационной идеей, для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок, а также для проектов, уже нашедших своего покупателя.

Мэр назвал и самые популярные направления в этом году: "Общественные проекты" и "Медицина и фармацевтика". Одно из интересных решений, связанных со здоровьем - система взаимодействия "врач-пациент" по подбору донорского материала.

В финал конкурса выйдут 36 проектов, а имена победителей назовут в августе. Лучшие из лучших получат премии от 500 тысяч до полутора миллионов рублей.

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