В Брянской области предотвращена атака украинских беспилотников

Они были нацелены на промышленный объект

Три беспилотника самолётного типа уничтожены при отражении атаки ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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