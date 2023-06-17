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Во Франции в результате землетрясения повреждены здания

12:15
  • суббота
  • 17 июня 2023

Нарушено энергоснабжение

Второй подземный толчок магнитудой пять зафиксирован на западе Франции спустя менее 12 часов после первого землетрясения, произошедшего вечером 16 июня.

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Власти некоторых департаментов сообщили, что вчерашние подземные толчки меньшей амплитуды привели к повреждениям и частичному обрушению десятков домов. Люди не погибли, но сообщается о,  как минимум, одном пострадавшем.

В некоторых коммунах зафиксировали значительные повреждения зданий. По информации радиостанции Franceinfo, в Курсоне частично обрушилась церковь, а в коммуне Арсе храм лишился части сводов. В Шаранте более тысячи человек остались без электричества из-за повреждённых объектов инфраструктуры.

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