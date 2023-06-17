Во Франции в результате землетрясения повреждены здания

Нарушено энергоснабжение

Второй подземный толчок магнитудой пять зафиксирован на западе Франции спустя менее 12 часов после первого землетрясения, произошедшего вечером 16 июня.

Власти некоторых департаментов сообщили, что вчерашние подземные толчки меньшей амплитуды привели к повреждениям и частичному обрушению десятков домов. Люди не погибли, но сообщается о, как минимум, одном пострадавшем.

В некоторых коммунах зафиксировали значительные повреждения зданий. По информации радиостанции Franceinfo, в Курсоне частично обрушилась церковь, а в коммуне Арсе храм лишился части сводов. В Шаранте более тысячи человек остались без электричества из-за повреждённых объектов инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"