В Москве реставрируют один из древнейших храмов

Он построен ещё при Петре Первом

На северо-востоке Москвы реставрируют храм рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Этот храм - один из древнейших памятников столичного церковного зодчества, он построен ещё при Петре Первом по случаю окончания войны с Османской империей и Крымским ханством. Во время нашествия Наполеона церковь была осквернена французскими солдатами, а в советские годы здание использовали в качестве склада.

Сейчас реставраторы воссоздают уникальный облик сооружения. Уже установлены три купола, ещё два планируют поднять до конца июня, сообщает "ТВ Центр".

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