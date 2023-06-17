ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве реставрируют один из древнейших храмов

15:07
  • суббота
  • 17 июня 2023

Он построен ещё при Петре Первом

На северо-востоке Москвы реставрируют храм рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Этот храм - один из древнейших памятников столичного церковного зодчества, он построен ещё при Петре Первом по случаю окончания войны с Османской империей и Крымским ханством. Во время нашествия Наполеона церковь была осквернена французскими солдатами, а в советские годы здание использовали в качестве склада.

Сейчас реставраторы воссоздают уникальный облик сооружения. Уже установлены три купола, ещё два планируют поднять до конца июня, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Реконструкция храма
Реконструкция храма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.