В России могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG

Решение пока не принято

В России могут запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных из недружественных стран, а также ввоз смартфонов производства Samsung и LG. Этот вопрос сейчас обсуждают специалисты Минцифры и Минпромторга.

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, запрет может коснуться тяжёлого компьютерного оборудования производства HP, IBM и других компаний, по которому есть конкурентные российские аналоги. Шадаев подчеркнул, что эта инициатива не коснётся смартфонов iPhone, сообщает "Интерфакс". Шадаев не назвал сроки утверждения такого решения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса часть иностранных компаний разных сфер деятельности, крупнейшие мировые автопроизводители, голливудские студии и западные онлайн-платформы ушли с российского рынка. Samsung, LG, HP и IBM были в числе компаний, покинувших Россию.

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