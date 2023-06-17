Будущие контрактники рассказали о нежелании оставаться в стороне от событий в зоне СВО

Они хотят защитить свои семьи

Будущие контрактники заявили о готовности помочь стране в трудный момент. Об этом журналистам рассказали мужчины, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

"Много близких людей там, братьев, односельчан. И я тоже не хочу остаться в стороне и приехал сюда, подписал контракт", - сказал будущий контрактник.

Второй мужчина также отметил готовность защитить страну. Он хочет, чтобы народы России спокойно жили.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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