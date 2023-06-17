Собянин: Записаться в "Московское долголетие" стало возможно онлайн на моs.ru

Никуда не надо ходить

Стать участником популярного в столице проекта "Московское долголетие" теперь можно не выходя из дома: на официальном сайте мэра Москвы заработал онлайн-сервис подачи заявлений на участие в проекте.

Как рассказал Сергей Собянин, документы никуда нести не надо - только указать данные в электронном заявлении. Занятия можно посещать даже в процессе проверки документов.

Также у родственников потенциальных участников проекта появилась возможность записать их дистанционно.

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