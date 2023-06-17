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Россия нанесла удар по центру принятия решений ВСУ

16:03
  • суббота
  • 17 июня 2023

Об этом сообщили в Минобороны

Российская армия нанесла 16 июня групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, цель удара достигнута - объект поражён.
Российская авиация поразила центр принятия решений ВСУ

В военном ведомстве также рассказали о продолжающихся безуспешных попытках украинской армии вести контрнаступление. В течение суток ВСУ вели активные действия на трёх направлениях.

В районе Времевского выступа российские военные отразили три атаки противника, уничтожив 30-ти военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты. В районе Запорожья также отражены три атаки ВСУ, а на донецком направлении – семь атак противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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