В Кремле назвали поднятие флага СССР в Петербурге символом преемственности

В церемонии принял участие президент

Поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге является символом преемственности государственности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил, что у нашей страны очень древняя и богатая история.

Сегодня в акватории Финского залива прошла торжественная церемония поднятия флагов России, СССР и Российской империи. Ансамбль из трёх флагштоков высотой 179,5 метра стал самым высоким в мире среди возведённых на воде.

Поднятие гигантских флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого. За поднятием флагов с борта катера наблюдал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Сегодня же глава государства встретится в Санкт-Петербурге с лидерами нескольких африканских государств. Главная тема переговоров - мирное урегулирование на Украине.

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