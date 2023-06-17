Собянин рассказал о программе льготной аренды для социально ориентированных компаний

Вот уже 10 лет они экономят на аренде

Программа льготной аренды работает в Москве уже 10 лет. В этом году арендаторы городских помещений сэкономят 6,4 миллиарда рублей благодаря льготам, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что пониженной ставкой аренды могут пользоваться компании, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, и организации, в которых не меньше половины сотрудников - с инвалидностью.

Также городская льгота по аренде доступна учреждениям, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, медицинским центрам, стоматологическим клиникам.

Самая низкая ставка применяется для учебных заведений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.

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