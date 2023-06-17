Байден сделал неприятное для Зеленского заявление

Президент Украины может расстроиться

Джо Байден сделал неожиданное заявление, которое может расстроить Владимира Зеленского. Президент США сказал, что Украина для вступления в НАТО должна соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены альянса, сообщает ТАСС.

Самое неприятное для Киева из заявления Байдена - это то, что США не станут облегчать ему путь вступления в НАТО.

Ранее в руководстве Североатлантического альянса не раз заявляли, что шансов на вступление в него у Киева нет, пока на его территории идут военные действия. При этом альянс не отказывался от помощи Украине, выделяя ей каждый месяц всё новые виды вооружений.

В то же время в европейских СМИ появилась информация о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Джо Байдену признать, что Украина достигла прогресса на пути в альянс и она может вступить в него по упрощённой схеме.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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