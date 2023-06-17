Полиция задержала возможного виновника аварии танкеров на Лене

Суд изберёт ему меру пресечения

Задержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на Лене. Полиция подозревает в аварии помощник капитана танкера "Ерофей Хабаров", сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Мужчине, фамилию которого следствие не раскрывает, инкриминируют совершение преступления по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

12 июня в акватории Лены в Иркутской области столкнулись два танкера. Из-за утечки в реку вытекло большое количество бензина. Это привело к угрозе негативного воздействия на экологию. В Киренском районе Иркутской области был введён режим чрезвычайной ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"