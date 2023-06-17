Лидеры Африки представили Путину мирный план по Украине

Встреча проходит в Петербурге

Африканские страны уверены, что настало время начать переговоры и завершить вооружённый конфликт на Украине. Об этом на встрече африканских лидеров с Владимиром Путиным в Петербурге заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса. "Этот конфликт несёт в мир дестабилизацию", - подчеркнул он.

Он также сообщил о десяти пунктах африканской инициативы по украинскому урегулированию. Они, по словам главы ЮАР, не должны вступать в конкуренцию с другими мирными планами.

Семь африканских государств выступили с инициативой в поисках мира, мы ищем именно мир. Мы бы хотели постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта.

Рамапоса отметил, что лидеры, приехавшие в Санкт-Петербург, хотели бы выслушать позицию президента России, как днём ранее в Киеве выслушали позицию президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с теми, кто желает мирного урегулирования ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что Москва долгое время стремились восстановить ситуацию мирными средствами, но Запад после подписания Минских соглашений отказался придерживаться договорённостей.

Путин также рассказал о договоре между Россией и Украиной, который обсуждался на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года. Киев парафировал договор с Москвой в Стамбуле, но после отвода российских войск Украина выбросила его на свалку истории, отметил президент.

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