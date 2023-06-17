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Путин раскрыл неизвестные детали стамбульских переговоров с Украиной

19:47
  • суббота
  • 17 июня 2023

Кремль об этом никогда не рассказывал

На встрече с лидерами африканских государств в Петербурге Владимир Путин показал проект стамбульского договора по Украине, который, по словам президента, был парафирован Киевом.
В Кремле высказались о переговорах с Украиной

"Вот он! Он есть!" - сказал Путин, показывая документ, подписанный представителем Украины. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", в нём 18-ть статей, уточнил президент.

"Более того. К нему есть ещё и приложение. Они (пункты) касаются и Вооружённых сил, других вещей. Всё прописано - до единиц боевой техники и до личного состава Вооружённых сил. Вот этот документ!" - сказал Путин, показывая лидерам Африки документ.

Глава государства пояснил им, что, после того, как Россия, как и обещала, отвела свои войска от Киева, украинские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это всё на свалку истории.

Раскрывая ранее неизвестные детали стамбульских переговоров, которые проходили в марте 2022 года, президент отметил, что Россия не договаривалась с украинской стороной о конфиденциальном характере подготовленного договора. Тем не менее, Москва никогда его не предъявляла и не комментировала.

Путин также подтвердил, что российская сторона никогда не отказывалась вести переговоры по Украине и открыта к диалогу с теми, кто желает мирного урегулирования ситуации. Глава государства напомнил, что Москва долгое время стремились восстановить ситуацию мирными средствами, но Запад после подписания Минских соглашений отказался придерживаться договорённостей.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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