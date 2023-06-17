Путин отверг связь продовольственного кризиса в мире со спецоперацией

Об этом президент заявил на встрече с африканскими лидерами

Кризис на мировом рынке продовольствия не является следствием спецоперации России по защите граждан Донбасса. В этом заверил африканских лидеров президент Владимир Путин. По его словам, кризис продовольствия возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада.

"Возник он в результате того, что западные страны - и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции", - сказал Путин на встрече с лидерами Африки в Петербурге.

Запад, по мнению президента, сметал с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны.

На встрече с Путиным лидеры стран Африки представили свой мирный план по урегулированию ситуации на Украине. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что африканские страны уверены - настало время начать переговоры и завершить вооружённый конфликт.

Рамапоса отметил, что лидеры, приехавшие в Санкт-Петербург, хотели бы выслушать позицию президента России, как днём ранее в Киеве выслушали позицию президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с теми, кто желает мирного урегулирования ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что Москва долгое время стремились восстановить ситуацию мирными средствами, но Запад после подписания Минских соглашений отказался придерживаться договорённостей.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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