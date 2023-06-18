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Украинский дрон сбросил взрывчатку на посёлок под Белгородом

10:00
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Люди не пострадали

Украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на село Новопетровка в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области во время обстрела повреждена ЛЭП
В Белгородской области сбили украинский беспилотник

По его информации, люди не пострадали, но повреждены один автомобиль с прицепом и трактор.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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