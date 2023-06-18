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Путин поздравил врачей с профессиональным праздником

10:20
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

18 июня отмечается День медицинского работника

Сегодня в нашей стране поздравляют тех, кто посвятил свою жизнь спасению людей. В России отмечают День медицинского работника.

Они каждый день готовы прийти на помощь и выполняют свой долг - везде и в любых условиях. Рискуя собственной жизнью в Донбассе, врачи возвращают бойцов в строй. Медики первыми самоотверженно вступили в битву с пандемией, когда ещё не до конца было ясно с чем конкретно столкнулось человечество.

Всех, для кого лучшая награда - это выздоровление пациента, одним из первых поздравил Владимир Путин. В своём обращении президент отметил самоотверженность, стойкость и милосердие наших медработников, сообщает "ТВ Центр".

"В российском медицинском сообществе сильны традиции преемственности и наставничества, блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости, которую проявляют сегодня в том числе медработники на Донбассе и в Новороссии", - отметил президент.

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