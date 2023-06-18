На передовой наградили военных врачей

Они ежедневно спасают жизни бойцов спецоперации

На передовой наградили лучших военных врачей, которые, несмотря на постоянную угрозу собственной жизни, ежедневно спасают людей. В торжественной, насколько это возможно в зоне СВО, обстановке им вручили медали "За укрепление боевого содружества".

Ежедневно военные медицинские специалисты самых разных областей оказывают помощь не только нашим бойцам, но и жителям освобождённых территорий, сообщает "ТВ Центр".

В мобильном госпитале - лучшее оборудование, которое позволяет выполнять в том числе сложные операции. Но главное, это конечно, люди - мужественные и самоотверженные.

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