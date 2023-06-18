Отбил атаку противника: названы новые имена героев СВО

Они сражаются за мир в Донбассе

О мужестве и отваге российских военнослужащих, которые защищают Донбасс, рассказали в Минобороны. Сержант Александр Мальцев во время боевого дежурства обнаружил группу украинских боевиков, которые готовились к нападению на один из населённых пунктов. Доложив об этом командованию Александр вступил в бой и первым же выстрелом ликвидировал вражеского гранатомётчика, это существенно снизило потенциал противника и позволило отбить атаку.

Гвардии сержант Александр Лихачёв с помощью противодронного ружья перехватил управление и приземлил квадрокоптер, подлетавший к стратегически важному объекту. В ходе осмотра беспилотника Александр обнаружил взрывное устройство и, рискуя собственной жизнью, обезвредил его.

Старший лейтенант Сурен Асланян вместе со своим подразделением оборонял от националистов один из освобождённых населённых пунктов. Один из наших бойцов получил тяжёлое ранение. Сурен вынес его из-под огня и оказал медицинскую помощь. Убедившись, что жизнь товарища вне опасности, старший лейтенант Асланян вернулся в бой и вместе с сослуживцами отбил атаку противника, сообщает "ТВ Центр".

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