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Собянин поздравил медработников с праздником

10:55
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Он поблагодарил их за труд

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он отмечается 18 июня.

На своём сайте мэр написал, что это – праздник сильных и ответственных мужчин и женщин, которые выбрали для себя одну из самых благородных профессий на Земле.

Собянин поблагодарил медицинских работников за труд и выразил уверенность в том, что жизнь и здоровье москвичей находятся в надёжных руках. Сегодня в Москве работают около 180 тысяч медработников, отметил мэр. 

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