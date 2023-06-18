ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение примере друзей

10:36
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Они тоже хотят защищать Родину

Будущие контрактники идут служить из-за позиции друзей и родственников. Об этом они сами рассказали журналистам в едином столичном пункте отбора на военную службу.
Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь стране

"Много друзей и много знакомых – военнослужащих бывших, действующих, с этой целью и пошел служить. Наша Россия – великая страна и мы должны защищать её любыми способами", - сказал будущий боец.

Другой отметил, что в его семье все служили. Это стало мотивацией для заключения контракта.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.