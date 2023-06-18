Будущие контрактники рассказали о повлиявшем на их решение примере друзей

Они тоже хотят защищать Родину

Будущие контрактники идут служить из-за позиции друзей и родственников. Об этом они сами рассказали журналистам в едином столичном пункте отбора на военную службу.

"Много друзей и много знакомых – военнослужащих бывших, действующих, с этой целью и пошел служить. Наша Россия – великая страна и мы должны защищать её любыми способами", - сказал будущий боец.

Другой отметил, что в его семье все служили. Это стало мотивацией для заключения контракта.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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