Скромный приём: в Китай прилетел Энтони Блинкен

Его встретили не по высшему разряду

В Пекине проходят переговоры Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Цинь Гана. Визит главы Госдепа должен был состояться ещё в феврале, но его отменили из-за разразившегося скандала с так называемым китайским шаром-шпионом, сообщает "ТВ Центр".

Он пытается улыбаться и машет рукой, но встреча более, чем прохладная. Госсекретарь - самый высокопоставленный представитель США, посетивший КНР за последние пять лет. Внимательные интернет-пользователи сразу отметили: вместо красной дорожки трап подогнали к красной линии, и США в лице Блинкена её перешли.

Этот визит состоялся не с первого раза после инцидента с китайским аэростатом. В ходе попытки номер два у Энтони Блинкена запланированы встречи с дипломатами и министром иностранных дел народной республики. Общение с лидером КНР - пока под вопросом.

После более чем дружеского приезда Си Цзиньпина в Москву к Владимиру Путину западные бюрократы теперь заискивающе ждут в очереди, когда же Си поговорит и с ними. Джо Байден готов даже забыть позорную для США историю, как неопознанный летающий объект "Made in China" несколько дней беспрепятственно бороздил воздушное пространство Америки.

Впрочем, с поездками куда-либо Байдену лучше не рисковать. 80-летний политик снова не совладал с самолётным трапом: еле устоял на ногах, выходя из лайнера. Выходные в Делавэре, что называется, не задались с самого начала. Дотошные журналисты подсчитали: почти 40% своего президентского срока Джо провёл в отпуске.

Самое время расслабляться, когда госдолг США впервые в истории пробил отметку в 32 триллиона долларов! Но в разгульном образе жизни американская New York Post почему-то решила обвинить российских чиновников. Репортёры издания ссылаются на некий отчёт, согласно которому, наш истеблишмент начинает рабочий день с бутылки водки.

Какие вещества и в каком количестве повлияли на авторов этой статьи неизвестно, но их пока ещё более трезво мыслящие коллеги без устали пытаются анализировать, что же пошло не так с украинским контрнаступлением.

Французы тем временем выпустили новую серию мультика о Зеленском. Комик, играющий роль президента Украины, юмор должен оценить. По сюжету, человек, возомнивший себя вершителем судеб на политических шахматах, жертвует своей армией и генералом Залужным в борьбе за крошечный Артёмовск. И совсем не учитывает, что в реальных раскладах на чёрно-белой доске он всего лишь пешка.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"