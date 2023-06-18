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В Москве отмечают Международный день йоги

12:40
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Мероприятия проходят в музее-заповеднике "Царицыно"

Познакомиться с индийской культурой и традициями можно сегодня в музее-заповеднике "Царицыно". Там открывается организованный посольством Индии Международный день йоги.

На площадках парка будут проходить бесплатные занятия с известными наставниками из ведущих школ столицы, желающие также смогут послушать лекции о здоровье и саморазвитии, изучить основы правильного дыхания и медитации.

На поляне у Большого дворца сегодня будет звучать живая инструментальная музыка. А первой тысяче гостей вручат памятные футболки с логотипом фестиваля, сообщает "ТВ Центр".

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