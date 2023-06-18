В военных вузах страны чествуют выпускников

Они получают дипломы и медали
Торжественные построения и слова напутствия: сразу в нескольких военных вузах страны чествовали молодых офицеров. Выпускники получили дипломы и медали за отличия в учёбе.
В Костроме курсанты после получения аттестатов простились с боевым знаменем Академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко и поблагодарили своих наставников за полученные знания.
На Поклонной горе в Москве слушателей военного университета имени Александра Невского с окончанием учебы поздравил замминистра обороны Николай Панков.
Молодых специалистов ПВО чествовали в Твери, в академии воздушно-космической обороны имени Жукова, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"