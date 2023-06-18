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НОВОСТИ

В военных вузах страны чествуют выпускников

12:23
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Они получают дипломы и медали

Торжественные построения и слова напутствия: сразу в нескольких военных вузах страны чествовали молодых офицеров. Выпускники получили дипломы и медали за отличия в учёбе.

В Костроме курсанты после получения аттестатов простились с боевым знаменем Академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко и поблагодарили своих наставников за полученные знания.

На Поклонной горе в Москве слушателей военного университета имени Александра Невского с окончанием учебы поздравил замминистра обороны Николай Панков.

Молодых специалистов ПВО чествовали в Твери, в академии воздушно-космической обороны имени Жукова, сообщает "ТВ Центр".

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