Сверчки атаковали американский штат Невада

Они заполонили улицы городов

"ТВ Центр" публикует кадры из США, которые могут вызвать настоящий ужас, особенно у тех, кто страдает инсектофобией. Штат Невада атаковали полчища сверчков. Жители делятся в интернете кадрами, на которых дома, газоны и дороги покрывает живой ковёр.

Сверчками облеплены стены и усеяны подъездные лужайки. Жители маленького городка Элко, что в штате Невада, боятся лишний раз выйти на улицу. Масштабы нашествия насекомых настолько огромны, что местные всерьёз сравнивают его с библейской египетской казнью.

Сами жуки, судя по кадрам, чувствуют себя в городе максимально вольготно. Плотным слоем покрывают асфальтовые покрытия и газоны. Прогнать их не представляется возможным. Не помогают не химикаты, ни лопаты, ни даже потоки воздуха.

Несмотря на официальное энтомологическое название "мормонские сверчки", эти насекомые - скорее кузнечики с плотной спинкой. Они не летают, а только ходят и прыгают. Люди им не интересны, чего не скажешь о сельхозугодиях. Фермеры уже подсчитывают будущие убытки. Охотятся жуки и на своих сородичей, из-за чего в народе известны как "каннибалы".

Виновата в таком наплыве аномально дождливая зима. Она замедлила процесс вылупления сверчков, который должен был произойти ещё весной, из-за чего сейчас даже учёные затрудняются подсчитать хотя бы примерное количество свирепствующих в штате насекомых.

Последнее столь же крупное нашествие в Неваде было четыре года назад. Энтомологи успокаивают: жуки в настоящий момент мигрируют. Так что, остаётся только ждать, когда они уйдут сами.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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