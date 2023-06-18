Идёт продвижение вперёд
Российские штурмовые отряды развивают наступление в Марьинке и Авдеевке. Два подорванных БМП "Бредли" - результат инженерной разведки сапёров Центрального военного округа.
Пленные ВСУ, которые добровольно складывают оружие, сетуют на разброд и шатание в строю и полное отсутствие боевой подготовки перед отправкой на фронт.
Военные медики принимают поздравления. В Луганске с профессиональным праздником врачей и медицинский персонал поздравили артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО.
Министр обороны России поздравил военных медиков с праздником в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим-участникам спецоперации и поблагодарил врачей.
Подробности о ходе спецоперации – в сюжете Анастасии Мартыновой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"