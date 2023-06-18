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Штурмовые отряды развивают наступление в Марьинке

11:52
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Идёт продвижение вперёд

Российские штурмовые отряды развивают наступление в Марьинке и Авдеевке. Два подорванных БМП "Бредли" - результат инженерной разведки сапёров Центрального военного округа.

Пленные ВСУ, которые добровольно складывают оружие, сетуют на разброд и шатание в строю и полное отсутствие боевой подготовки перед отправкой на фронт. 

Военные медики принимают поздравления. В Луганске с профессиональным праздником врачей и медицинский персонал поздравили артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО.

Министр обороны России поздравил военных медиков с праздником в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим-участникам спецоперации и поблагодарил врачей.

Подробности о ходе спецоперации – в сюжете Анастасии Мартыновой.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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