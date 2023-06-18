ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал возможное местонахождение главкома ВСУ Залужного

12:04
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Президент ответил на вопрос известного журналиста

Владимир Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом президент заявил во время встречи с военкорами, отвечая на вопрос журналиста Александра Сладкова.
Украинская пропаганда пытается "оживить" главкома ВСУ Залужного

"Я знаю. Мне кажется, знаю", - ответил Путин и добавил, что об этом можно спросить у самого Залужного, но для этого нужно перейти на иностранный язык.

"Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - заключил президент.

В мае в Сети появилась информация о ранении Залужного во время обстрела пункта управления ВСУ в Днепропетровской области.  В Киеве факт ранения главкома опровергли.

На этой неделе президент Владимир Путин встречался с военкорами. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с ответом на вопрос о Залужном опубликовал у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Ранее эту часть беседы в телеэфире не показывали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Валерий Залужный
Валерий Залужный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.