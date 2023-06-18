Путин назвал возможное местонахождение главкома ВСУ Залужного

Президент ответил на вопрос известного журналиста

Владимир Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом президент заявил во время встречи с военкорами, отвечая на вопрос журналиста Александра Сладкова.

"Я знаю. Мне кажется, знаю", - ответил Путин и добавил, что об этом можно спросить у самого Залужного, но для этого нужно перейти на иностранный язык.

"Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - заключил президент.

В мае в Сети появилась информация о ранении Залужного во время обстрела пункта управления ВСУ в Днепропетровской области. В Киеве факт ранения главкома опровергли.

На этой неделе президент Владимир Путин встречался с военкорами. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с ответом на вопрос о Залужном опубликовал у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Ранее эту часть беседы в телеэфире не показывали.

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