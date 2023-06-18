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Собянин рассказал о строительстве соцобъектов на востоке, юго-востоке и юге Москвы

14:07
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Строятся новые школы и поликлиники

Сергей Собянин рассказал на своей странице "ВКонтакте" о новых социальных объектах в разных районах столицы. На востоке Москвы скоро появятся современная стоматологическая поликлиника и учебный корпус со школой и детским садом, отметил мэр.

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На юго-востоке строится детский сад на сто мест, а на юге города скоро появится учебный комплекс для 225 ребят.

Накануне Собянин в своём личном блоге рассказал о развитии районов на юге Москвы. За последнее десятилетие там реализованы несколько масштабных проектов.

В частности, для улучшения транспортного обслуживания Люблинско-Дмитровскую ветку метро продлили до МКАДа, а также провели реконструкцию Каширского шоссе и множества развязок.

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