Украинская армия несёт большие потери

ВСУ продолжают безуспешные попытки вести наступление по всей линии соприкосновения. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.

Там украинские войска силами до трёх батальонных тактических групп и с танками и БМП предпринимали попытки наступательных действий. Наши военные при поддержке авиации и артиллерии отбили все атаки противника.

За сутки только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка и 30 БМП.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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