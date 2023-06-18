Москвичам пообещали сильную жару и ливни с грозами

Воздух прогреется до 29 градусов

Москвичей на следующей неделе ждёт настоящая летняя погода. По сведениям синоптиков, в столичном регионе ожидаются жара, грозы и ливни.

Как рассказал в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в начале недели температура немного понизится до плюс 18-23 градусов.

"С середины недели и до пятницы включительно инициатива в атмосфере снова будет принадлежать скандинавскому антициклону", - сообщил специалист.

По данным "Фобоса", к выходным столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов, пройдут грозовые ливни. Это наполнит почву влагой после длительного периода без дождей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"