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Москвичам пообещали сильную жару и ливни с грозами

19:01
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Воздух прогреется до 29 градусов

Москвичей на следующей неделе ждёт настоящая летняя погода. По сведениям синоптиков, в столичном регионе ожидаются жара, грозы и ливни.

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Как рассказал в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в начале недели температура немного понизится до плюс 18-23 градусов.

"С середины недели и до пятницы включительно инициатива в атмосфере снова будет принадлежать скандинавскому антициклону", - сообщил специалист.

По данным "Фобоса", к выходным столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов, пройдут грозовые ливни. Это наполнит почву влагой после длительного периода без дождей.

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