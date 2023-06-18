Собянин: С начала года по программе реновации началось расселение почти 120 домов

Программа активно реализуется

В Москве активно реализуется программа реновации: с начала этого года стартовало расселение почти 120-ти домов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что уже более 12 тысяч москвичей подписали договоры на новые квартиры, ещё две с половиной тысячи определились с выбором жилья.

14-ть новостроек передали строители под заселение, ещё 12-ть домов будут готовы принимать жильцов в ближайшее время. Город предоставляет для переезда бесплатный автотранспорт с грузчиками.

Собянин сообщил, что с момента старта реновации в Москве расселены 757 домов.

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