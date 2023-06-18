Они отмечают свой праздник

18 июня отмечается День народных художественных промыслов. По случаю праздника Сергей Собянин рассказал об уникальной продукции столичных ремесленников.

К примеру, москвичка Светлана Моднова создала единственную в стране ватную мануфактуру. На ней делают ёлочные игрушки, которые были популярны в России 100-150 лет назад.

Ещё в Москве работает школа вышивания и есть свой ювелирный бренд. Его создала Ирина Летунова. Дизайнерские украшения изготавливают Оксана Полуэктова и Мария Лыкова.

Мэр рассказал ещё об одном самобытном промысле - создании изделий из фарфора. Им занимается московская художница Екатерина Комбарова, создавшая свой сервиз ручной работы совместно с Дулёвским фарфоровым заводом.

Поддерживает народные промыслы в столице ГБУ "Малый бизнес Москвы". Его специалисты оказывают помощь предпринимателям в открытии и развитии собственного дела.

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