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Путин высоко оценил роль СМИ в сплочении общества

17:46
  • воскресенье
  • 18 июня 2023

Об этом президент сказал военкорам

Средства массовой информации помогли выстроить единство российского общества. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военкорами. Фрагмент закрытой части беседы показали в эфире телеканала "Россия-1"
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"Работа СМИ имеет огромное значение. Мы вместе с вами за последнее время, за последний год, выстроили такое в основе своей единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплочённость", - сказал президент.

На этой же закрытой для прессы части встречи президента с военкорами прозвучал вопрос от журналиста Александра Сладкова, касающийся главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Путин ответил, что Залужный, скорее всего, находится за пределами Украины. "Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - сказал президент.

В мае в Сети появилась информация о ранении Залужного во время обстрела пункта управления ВСУ в Днепропетровской области.  В Киеве факт ранения главкома опровергли.

На этой неделе президент Владимир Путин встречался с военкорами. В телеэфире показали основную часть встречи, фрагменты закрытой части опубликовал у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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