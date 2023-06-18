ВСУ обстреляли сахарный завод в Курской области

Мирные жители не пострадали

Сахарный завод повреждён во время обстрела в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли три населённых пункта. Люди не пострадали, но повреждения получили предприятие по производству сахара и объекты энергетической инфраструктуры.

По словам губернатора, в сёлах Тёткино и Попово-Лежачи зафиксировано десять прилётов, в посёлке Глушково – более десяти. Из-за повреждения линий электропередачи часть населённого пункта обесточена

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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