ВСУ потеряли более половины личного состава на южнодонецком направлении

Уничтожено большое количество вражеских танков и БМП
Минобороны России поделилось свежими новостями из зоны СВО.
Украинские вооруженные формирования потеряли более половины личного состава на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве. При поддержке артиллерии и авиации российские мотострелки сорвали две атаки противника. Уничтожено большое количество вражеских танков и БМП.
Под Новодонецком штурмовой отряд морпехов Тихоокеанского флота за три часа боя ликвидировал 103 радикала, которые пошли в контрнаступление.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"