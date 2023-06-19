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ВСУ потеряли более половины личного состава на южнодонецком направлении

08:42
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Уничтожено большое количество вражеских танков и БМП

Минобороны России поделилось свежими новостями из зоны СВО.

Украинские вооруженные формирования потеряли более половины личного состава на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве. При поддержке артиллерии и авиации российские мотострелки сорвали две атаки противника. Уничтожено большое количество вражеских танков и БМП.

Под Новодонецком штурмовой отряд морпехов Тихоокеанского флота за три часа боя ликвидировал 103 радикала, которые пошли в контрнаступление.

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