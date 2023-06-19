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РСЗО "Торнадо-С" уничтожают военную инфраструктуру радикалов

08:52
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Выносной пульт позволяет работать на удалении нескольких десятков метров от пусковой установки

Мощные удары по военной инфраструктуре и технике украинских националистов наносят РСЗО "Торнадо-С" Западного военного округа, рассказали в  Минобороны.

После получения координат целей от разведки расчеты выдвинулись на стартовые позиции. Развертывание провели за считанные минуты. И ударили по замаскированному командному пункту радикалов управляемыми ракетами. Выносной пульт позволяет работать на удалении нескольких десятков метров от пусковой установки. 

"Поражаем различные цели, начиная от малых групп пехоты до бронированной легкобронированной техники, укрепрайонов, аэродромы, колонны техники", - уточнил заместитель начальника расчета боевой машины РСЗО "Торнадо-С".

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