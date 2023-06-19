Штурмовики Су-25 ударили по позициям боевиков на краснолиманском направлении

Полеты боевые пары выполняли на скорости 900 километров в час

На краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили огневые средства, бронетехнику и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны.

Полеты боевые пары выполняли на скорости 900 километров в час на высоте не более 25 метров над землей, чтобы не попасть в зону поражения вражеских ПВО. Пуски кумулятивно-осколочных ракет произвели после резкого набора высоты или кабрирования.

"Выполнили маневр с применением ракет неуправляемых, далее вывод из маневра, уход на предельно малую высоту, полет на аэродром вылета. По докладу авиационного наводчика - цель была уничтожена", - рассказал летчик самолета Су-25.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"