Старший матрос Константин Матвеев из гранатомета поразил блиндаж неприятеля

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Майор Владимир Дуров обнаружил бронегруппу ВСУ непосредственно у российских позиций. Он оперативно передал координаты неприятеля, и по радикалам ударил "Солнцепек". Владимир вел корректировку огня. Уничтожены два вражеских БТРа и большое количество живой силы противника. Кроме того, Дуров оказал первую помощь раненым на поле боя товарищам.

Старший матрос Константин Матвеев из гранатомета поразил блиндаж неприятеля, ликвидировав пять радикалов. Кроме того, он предотвратил нападение украинских диверсантов на наших военнослужащих. По боевикам отработала артиллерия, огневые точки врага были поражены.

Младший сержант Никита Кондрулин под обстрелом противника провел ремонт четырех самоходных установок "Гиацинт-С", получивших повреждения во время удара неприятеля. Непрерывная работа нашего артподразделения была восстановлена.

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