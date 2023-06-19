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В США за сутки произошли два инцидента со стрельбой

08:59
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Есть погибшие и пострадавшие

В США за минувшие сутки - сразу два новых резонансных случая стрельбы с человеческими жертвами, передает "ТВ Центр".

В Сент-Луисе огонь по людям открыл 17-летний подросток. Это произошло ночью на молодежной вечеринке. Десять человек - большинство из которых несовершеннолетние девушки - получили ранения. Еще одну в возникшей панике затоптали до смерти. Нападавший задержан.

А в пригороде Чикаго преступные группировки не смогли поделить одну из улиц. И устроили перестрелку на парковке у торгового центра. В ней участвовали до 300 человек. Один из них погиб, ранены 29, двое находятся в больнице в критическом состоянии.

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