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Жертвами жары на севере Индии стали около 100 человек

09:05
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Столбики термометров поднялись выше 44 градусов

Около 100 человек стали жертвами изнуряющей жары на севере Индии, сообщает "ТВ Центр".

В выходные столбики термометров поднялись выше 44 градусов по Цельсию. Это на пять - шесть градусов выше климатической нормы. Все погибшие и большинство госпитализированных - пожилые люди самых густонаселенных штатов страны - Бихар и Уттар-Прадеш.

В ряде округов на неделю закрыты школы. Жителям старше 60 лет рекомендуют не выходить из дома. Ситуацию усугубляет острая нехватка питьевой воды. Первые дожди в регионе ожидаются не ранее, чем через неделю.

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