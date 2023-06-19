В Одессе и Запорожье прогремели мощные взрывы

Россия продолжает спецоперацию

Мощные взрывы прогремели в Одессе и Запорожье, которое остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 19 июня, рассказали украинские средства массовой информации.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российская армия нанесла 16 июня групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, цель удара достигнута — объект поражен.

В военном ведомстве также рассказали о продолжающихся безуспешных попытках украинской армии вести контрнаступление. ВСУ вели активные действия на трех направлениях, однако понесли потери и в живой силе, и в военной технике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"