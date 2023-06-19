Суд в Москве оштрафовал "Яндекс" на 2 млн рублей

Компания не предоставила данные о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги"

Мировой суд в Москве наложил административный штраф на компанию "Яндекс", признав ее виновной в повторном непредоставлении Федеральной службе безопасности России информации о пользователях сервиса "Яндекс. Услуги".

В суде уточнили, что компанию признали виновной в нарушении части 4 статьи 13.31 Кодекса об административных нарушениях (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения государственными органами розыска или организации безопасности государства) в части сервиса "Яндекс. Услуги".

Штраф в размере 2 млн рублей компания оспорить не сумела, постановление вступило в законную силу, сообщает ТАСС.

В марте Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ресурс, где опубликовали данные утечки из сервиса, заблокирован — он внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В самой организации подтвердили факт утечки личных данных клиентов сервиса.

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