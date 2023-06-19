МИД ответил на предложение Киева российским миротворцам покинуть Приднестровье

Провокации против них Москва сочтет нападением на Россию

Москва предостерегает третьи стороны от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья и будет считать провокации против российских военных в этом регионе нападением на Россию. Об этом заявил в понедельник, 19 июня, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат напомнил, что российские военные находятся в Приднестровье на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского российским миротворцам "уйти", если они "хотят жить", является "очередной демонстрацией агрессивного курса киевского режима, угрозы которого уже переходят границы соседних стран", цитирует Полищука ТАСС.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников предупреждал, что коллективный Запад взял курс на дестабилизацию обстановки в странах СНГ и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала. Он подчеркнул, что Запад пытается втянуть в конфликт Молдавию, призывает к силовому сценарию в Приднестровье и Гагаузии.

В посольстве России в США указывали, что американские власти стремятся посеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего на пространстве СНГ. Дипломаты подчеркнули, что новые санкции Соединенных Штатов за участие в "кампании по оказанию вредоносного влияния в Молдавии" — это "проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"