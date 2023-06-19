Россиянам пообещали четыре выходных на Первомай в 2024 году

Об этом рассказал глава Минтруда

Министерство труда и социальной защиты России опубликует проект постановления, который касается праздничных нерабочих дней в 2024 году. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал руководитель ведомства Антон Котяков.

Как отметил министр, уже достоверно известно, что в следующем году на 23 февраля и 8 марта придется по три выходных дня, поскольку оба праздника выпадают на пятницу. Новогодние каникулы продлятся до 8 января.

С майскими праздниками возникла любопытная ситуация. В 2024 году 1 Мая выпадает на среду, поэтому без переносов нерабочих дней россияне получили бы лишь один выходной в середине недели. Однако Минтруде, как заверил Антон Котяков, "концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам".

По этой причине ведомство предложило сделать два рабочих дня в конце апреля выходными благодаря переносу выходных с 27 апреля (суббота) и с ноябрьских праздников.

Если этот проект постановления будет одобрен, на Первомай россиян ожидают четыре выходных дня подряд с 28 апреля, хотя предшествующая рабочая неделя будет шестидневной, резюмировал глава Минтруда в интервью "Известиям".

Думская фракция "Новых людей" ранее внесла поправки о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. При этом представитель фракции, вице-спикер Владислав Даванков призвал глав субъектов Российской Федерации принять такие решения на региональном уровне.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал, что в Государственной думе подготовят поправки, которые уточнят полномочия глав регионов по объявлению выходных дней. Как заявил Нилов, это необходимо, "чтобы у нас не было календарной вакханалии".

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