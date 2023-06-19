При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали семь человек

Среди них - ребенок

В Белгородской области при обстреле неонацистами города Валуйки пострадали семь человек, среди них - ребенок, у него перелом ключицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, передает "ТВ Центр".

У всех раненых - состояние средней степени тяжести. Бригады медиков доставили их в больницу. У трех женщин осколочные ранения, еще у одной - контузия. Мужчина получил черепно-мозговую травму.

Всем оказывается необходимая помощь. Повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных домовладения.

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