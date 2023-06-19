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Представившийся "героем Мариуполя" украинец устроил пьяную драку в Чехии

10:01
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Видеозапись произошедшего появилась в Сети

Нетрезвый уроженец Украины стал героем криминальной хроники в чешском городе Пльзень. Сорокалетний мужчина жестоко избил на улице девушку и ее спутника, которые отказались дать ему сигарету, передает "ТВ Центр".

Видеозапись произошедшего появилась в Сети. На кадрах видно, как пьяный дебошир валит человека на землю и со всей силы бьет его по голове.

Утихомирить нападавшего удалось мужу женщины, которая стала свидетельницей драки и вызвала патруль. Как сообщили в полиции, при задержании украинец называл себя "героем Мариуполя" и пытался оказать сопротивление.

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