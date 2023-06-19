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ФСБ предотвратила теракты Киева против властей Запорожской области

09:17
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Украинские власти вербовали местных жителей

Федеральная служба безопасности России пресекла серию диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Как рассказали в понедельник, 19 июня, в ФСБ, за организацией терактов стоит Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

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Спецслужбы России выявили сотрудника украинской спецслужбы, который руководил завербованными им пособниками из числа жителей Запорожской области.

Сотрудники ФСБ установили непосредственного исполнителя планировавшихся терактов, задержали пособника, изъяли средства совершения преступлений, а также определили каналы агентурной связи и способы финансирования.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса России, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее российские спецслужбы в ходе специальных операций задержали двух пилотов украинской разведки, которые дали признательные показания о совершенных и планируемых Главным управлением Минобороны Украины террористических актах на территории Российской Федерации.

В частности, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, тем самым привести в негодность местность для проживания людей.

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