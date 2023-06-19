ФСБ предотвратила теракты Киева против властей Запорожской области

Украинские власти вербовали местных жителей

Федеральная служба безопасности России пресекла серию диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Как рассказали в понедельник, 19 июня, в ФСБ, за организацией терактов стоит Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

Спецслужбы России выявили сотрудника украинской спецслужбы, который руководил завербованными им пособниками из числа жителей Запорожской области.

Сотрудники ФСБ установили непосредственного исполнителя планировавшихся терактов, задержали пособника, изъяли средства совершения преступлений, а также определили каналы агентурной связи и способы финансирования.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса России, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее российские спецслужбы в ходе специальных операций задержали двух пилотов украинской разведки, которые дали признательные показания о совершенных и планируемых Главным управлением Минобороны Украины террористических актах на территории Российской Федерации.

В частности, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, тем самым привести в негодность местность для проживания людей.

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