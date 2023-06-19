Володин предупредил уехавших россиян, что завтра шанса вернуться может не быть

Политик призвал соотечественников задуматься, что их ждет в других странах

Более половины граждан России, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись домой, и этот процесс продолжается. Однако тем, кто еще не вернулся, нужно задуматься, что их ожидает в чужой стране. Такое заявление в понедельник, 19 июня, сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту". При отъезде они "думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться", но в действительности им не дают работу, дети подвергаются травле в школах, а их предприятия банкротят. Володин напомнил о предложении властей Чехии "отправить в концлагеря" граждан России, проживающих за границей.

Спикер Госдумы подчеркнул, что, "учитывая происходящее, правильно наконец включить голову" и понять: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине. Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина "там тоже хорошо, но дома лучше", адресовав его айтишникам, которые еще не приняли решение о возвращении домой.

При этом Путин поручил скорректировать Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы с учетом того, что миграционный отток населения за рубеж возрос в 2022 году из-за изменившихся социально-экономических условий. Это требует формирования привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала.

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