Узбекистан подписал контракт на закупку газа у России

Договор рассчитан на два года

Узбекистан заключил контракт с "Газпромом" на закупку природного газа. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказали в узбекистанском Министерстве энергетики.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, документ подписан министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" Алексеем Миллером.

Контракт рассчитан на два года и заключен на полных коммерческих условиях, подчеркнули в министерстве.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия уверена в востребованности своих нефти, газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля в мире. В частности, одними из крупных потребителей российских энергетических ресурсов является Китай.

При этом в Европе заявляли о своей незаменимости для России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%.

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