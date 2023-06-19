ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Узбекистан подписал контракт на закупку газа у России

09:57
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Договор рассчитан на два года

Узбекистан заключил контракт с "Газпромом" на закупку природного газа. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказали в узбекистанском Министерстве энергетики.
Путин рассказал, как Украина зарабатывает на газе

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, документ подписан министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" Алексеем Миллером.

Контракт рассчитан на два года и заключен на полных коммерческих условиях, подчеркнули в министерстве.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия уверена в востребованности своих нефти, газа, сжиженного природного газа (СПГ) и угля в мире. В частности, одними из крупных потребителей российских энергетических ресурсов является Китай.

При этом в Европе заявляли о своей незаменимости для России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.