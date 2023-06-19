Москва и Киев выразили интерес к мирной инициативе африканских стран

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время визитов африканских лидеров согласились на дальнейшее взаимодействие с ними. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Африканский политик выразил надежду на то, что удастся сформировать основу для деэскалации конфликта и переговоров — две основных предпосылки долгосрочному миру на Украине.

Рамафоза подчеркнул, что африканские лидеры во время поездок на Украину и в Россию отметили необходимость гарантировать безопасность обеих стран и соблюдения их суверенитета, а также представили свой мирный план, состоящий из десяти пунктов, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин остается открытым для любых контактов для обсуждения вариантов решения украинской проблемы. Чиновник отметил, что "для нас фраза "украинская проблема" абсолютно понятна", ее можно решать разными способами, "поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирован к этой проблемы и, соответственно, на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным".

Путин продемонстрировал проект стамбульского договора по Украине, который, по словам президента, был парафирован Киевом. В документе под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" "все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава Вооруженных сил". Однако после того, как Россия, как и обещала, отвела свои войска от Киева, украинские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории, подчеркнул российский лидер.

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